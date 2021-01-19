Evde çıkan yangında 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi
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Evde çıkan yangında 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi

19.01.2021 06:31 | Son Güncelleme: 19.01.2021 06:53

İzmir'in Bornova ilçesinde evde çıkan yangında 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi.

İzmir'in Bornova ilçesinde evde çıkan yangında 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi.

Merkez Mahallesi 4538 Sokak'taki 4 katlı binanın son katında elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.

Yangını fark eden komşuları, dairenin kapısını kırarak içeride bulunan 1'i bebek 4 kişiyi binadan çıkardı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde tedavisi yapılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu söndürülen yangında, evde hasar meydana geldi.

Evde çıkan yangında 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi
Evde çıkan yangında 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi
Evde çıkan yangında 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi
Evde çıkan yangında 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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