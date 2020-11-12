Son dakika haberleri | İzmir'de eski eşini öldürdükten sonra 2 kişiyi yaralayan zanlı intihar etti

Son dakika haberine göre İzmir'in Dikili ilçesinde eski eşini silahla öldürüp, eski kayınvalidesi ve komşusunu yaralayan kişi intihar etti.