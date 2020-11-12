Son dakika haberleri | İzmir'de eski eşini öldürdükten sonra 2 kişiyi yaralayan zanlı intihar etti
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Son dakika haberleri | İzmir'de eski eşini öldürdükten sonra 2 kişiyi yaralayan zanlı intihar etti

12.11.2020 01:55 | Son Güncelleme: 12.11.2020 01:58
Son dakika haberleri | İzmir'de eski eşini öldürdükten sonra 2 kişiyi yaralayan zanlı intihar etti

Son dakika haberine göre İzmir'in Dikili ilçesinde eski eşini silahla öldürüp, eski kayınvalidesi ve komşusunu yaralayan kişi intihar etti.

İzmir'in Dikili ilçesinde eski eşini silahla öldürüp, eski kayınvalidesi ve komşusunu yaralayan kişi intihar etti.

İddiaya göre, Alper Gül, İsmetpaşa Mahallesi 32 Sokak'ta karşılaştığı eski eşi Çilem Kılıç'a tabancayla ateş açtı.

Daha sonra eski kayınvalidesi Selime Özduran'ın evine giden zanlı, Özduran ile o sırada evde bulunan komşuları Sibel Yarcı'ya ateş açtıktan sonra intihar etti.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılıç ve Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Selime Özduran, Necla-Mithat Öztüre Bergama Devlet Hastanesi'ne, Sibel Yarcı ise Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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