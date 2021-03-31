Son dakika haberleri | İzmir'de eşini boğduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberleri | İzmir'de eşini boğduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | İzmir'de eşini boğduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Son dakika habere göre İzmir'in Çiğli ilçesinde, eşini boğduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, eşini boğduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balatçık Mahallesi'nde C.Ö'den (32) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, evin yatak odasında kadının cesediyle karşılaştı.

Polis, salonda kanepede otururken bulduğu S.Ö'yü (41) gözaltına aldı.

Şüphelinin ifadesinde, tartıştığı eşini boğduğunu itiraf ettiği ileri sürüldü.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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