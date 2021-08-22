Eğlence merkezinin önündeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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Eğlence merkezinin önündeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence merkezi önünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence merkezi önünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alaçatı Mahallesi'nde bir eğlence merkezi önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alpay Kalyon (33) bıçakla yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan Kalyon müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Eğlence merkezinin önündeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Eğlence merkezinin önündeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Eğlence merkezinin önündeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Eğlence merkezinin önündeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Eğlence merkezinin önündeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Eğlence merkezinin önündeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Eğlence merkezinin önündeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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