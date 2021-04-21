Son dakika haberleri: İzmir'de çıkan silahlı kavgada bir kişiyi ağır yaralayan şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Konak ilçesinde 2 gün önce çıkan silahlı kavgada bir kişiyi ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde 2 gün önce çıkan silahlı kavgada bir kişiyi ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Konak Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.K'nin Alsancak'ta saklandığı evi tespit etti.

Ekiplerin adrese geldiğini gören S.K. kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli, üzerindeki silahla yakalandı.

Yaralı Ercan D'nin hastanedeki tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Olay

İzmir'de 19 Nisan'da bir evde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen S.K. ile Ercan D. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.K, tabancayla Ercan D'yi ağır yaralamıştı. Ercan D, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer