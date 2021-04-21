Son dakika haberleri: İzmir'de çıkan silahlı kavgada bir kişiyi ağır yaralayan şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: İzmir'de çıkan silahlı kavgada bir kişiyi ağır yaralayan şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: İzmir'de çıkan silahlı kavgada bir kişiyi ağır yaralayan şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Konak ilçesinde 2 gün önce çıkan silahlı kavgada bir kişiyi ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde 2 gün önce çıkan silahlı kavgada bir kişiyi ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Konak Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.K'nin Alsancak'ta saklandığı evi tespit etti.

Ekiplerin adrese geldiğini gören S.K. kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli, üzerindeki silahla yakalandı.

Yaralı Ercan D'nin hastanedeki tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Olay

İzmir'de 19 Nisan'da bir evde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen S.K. ile Ercan D. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.K, tabancayla Ercan D'yi ağır yaralamıştı. Ercan D, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

Eşini canice katledip saklamak için halıya saran katil kocadan yüzsüz savunma
Eşini canice katledip saklamak için halıya saran katil kocadan yüzsüz savunma
Karısını, 'Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin' deyip 38 kez bıçaklamış
Karısını, "Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin" deyip 38 kez bıçaklamış
Kan donduran vahşet! Öz ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Kan donduran vahşet! Öz ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Nikos Dendias Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Burcu Biricik Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: İzmir'de çıkan silahlı kavgada bir kişiyi ağır yaralayan şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 23:11:24. #1.16#

title