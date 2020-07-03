Son dakika haberleri... İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çatalca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye arazöz ve dozer gönderildi.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 60 arazöz, 5 dozer, 18 su tankeri, 15 teknik eleman ve 200 personel ile müdahale ediliyor.

Çevre illerden ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arazözler de bölgeye sevk edildi.

Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının geçen sene Karabağlar'da başlayıp Menderes'te sona eren yangının bitiş noktasında bulunan bir tarlada çıktığını belirlediklerini aktardı.

Yangının maki, çalılık ve bazı zeytinlik alanda etkili olduğunu ifade eden Derince, "Yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangın 4,5 hektarlık bir alanda etkili oldu ancak yangının etkili olduğu alan gün aydınlanınca daha net ortaya çıkacak." dedi.

Kaynak: AA