Son dakika haberleri: İzmir'de çıkan orman yangını Balıkesir'e sıçradı
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Son dakika haberleri: İzmir'de çıkan orman yangını Balıkesir'e sıçradı

27.09.2020 02:47 | Son Güncelleme: 27.09.2020 02:50

Son dakika habere göre İzmir'in Bergama ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Balıkesir'e sıçradı.

İzmir'in Bergama ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Balıkesir'e sıçradı.

Bergama Madra bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etsikiyle yayıldı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde bulunan karaçam ağaçlarından oluşan ormana da sıçrayan yangına 35 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 5 dozerle müdahale edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çabası sürüyor.

Günün ilk ışıklarıyla yangına havadan da müdahale edilecek.

Son dakika haberleri: İzmir'de çıkan orman yangını Balıkesir'e sıçradı
Son dakika haberleri: İzmir'de çıkan orman yangını Balıkesir'e sıçradı
Son dakika haberleri: İzmir'de çıkan orman yangını Balıkesir'e sıçradı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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