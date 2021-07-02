Son dakika haberleri... İzmir'de çıkan kavgada kafasına demir profille vurulan kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... İzmir'de çıkan kavgada kafasına demir profille vurulan kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... İzmir'de çıkan kavgada kafasına demir profille vurulan kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İzmir'in Foça ilçesinde kavga sırasında kafasına demir profille vurulan kişi yaşamını yitirdi.

İzmir'in Foça ilçesinde kavga sırasında kafasına demir profille vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, H.S. (22) ile Hüseyin Demirci (30), Küçükdeniz Sahil Sokağı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.S, demir profille Demirci'nin kafasına vurup kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Demirci'nin öldüğünü belirledi.

Demirci'nin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cinayet zanlısı H.S. aranıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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