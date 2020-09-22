İzmir'de çıkan ev yangınında hasar meydana geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de çıkan ev yangınında hasar meydana geldi

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan ev yangınında hasar oluştu.

22.09.2020 07:05 | Son Güncelleme: 22.09.2020 07:20

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan ev yangınında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Kubilay Mahallesi 1021 Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle Cihad ve İbrahim Özkan'ın ikamet ettiği 2 katlı evde yangın çıktı.

Duman kokusu alan Cihad Özkan ve uyandırdığı kuzeni yanan binadan dışarı çıktılar.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu bitişik binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı binada hasar meydana geldi.

İzmir'de çıkan ev yangınında hasar meydana geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Gülay Kemal Ayvaz Candaş Tolga Işık Farah Zeynep Abdullah
Spor Babel Erol Bulut Tamer Tuna Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Ateş Bursa Çocuk Otomobil
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de çıkan ev yangınında hasar meydana geldi - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 07:20:11. #1.14#
title