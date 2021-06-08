Son dakika haberleri | İzmir'de CHP'liler birbirine girdi: O anlar kamerada
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Son dakika haberleri | İzmir'de CHP'liler birbirine girdi: O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Haberler | Politika

Son dakika haber... - İzmir'de CHP'liler birbirine girdi: O anlar kamerada İzmir'de CHP'li delege, Belediye Başkan Yardımcısı'na satırla saldırdı İzmir'in Torbalı ilçesinde CHP'li İl Delegesi ile Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı birbirine girdi.

- İzmir'de CHP'liler birbirine girdi: O anlar kamerada

İzmir'de CHP'li delege, Belediye Başkan Yardımcısı'na satırla saldırdı

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde CHP'li İl Delegesi ile Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı birbirine girdi. CHP'li İl Delegesi, Belediye Başkan Yardımcısı'na satırla saldırırken, meydana gelen kavga güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre saha çalışmalarında bulunmak üzere toplanan partililer, mahalle turu öncesi kahvaltı yapmak için bir kafeteryaya geldi. Eski Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleşen başkanlık seçimi sürecinde aralarında görüş ayrılığı bulunan ve bu yüzden husumet olduğu öne sürülen CHP'li İzmir İl Delegesi A.S. ile Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Y.S.Ö arasında, kafeterya yakınında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile birlikte CHP'li delege A.S., Başkan Yardımcısı'na tekme attı. Ortalık bir anda karışırken, araya giren partililer kavgayı ayırmaya çalıştı. Daha sonra tekrar A.S., CHP'li Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Y.S.Ö.'nün üzerine elindeki satırla saldırmaya çalıştı.

Zor ayırdılar

Saha çalışması sırasında gerçekleşen kavgada partililer, birbirine giren A.S. ile Y.S.Ö.'yü güçlükle ayırdı. Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Y.S.Ö, saldırıya maruz kaldığı gerekçesiyle CHP'li İl Delegesi A.S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

O anlar kamerada

Öte yandan meydana gelen kavga iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde Y.S.Ö. partililerle konuştuğu esnada yanında bulunan A.S.'nin kendisine tekme attığı daha sonra yumruk yumruğa kavga çıktığı ve partililerin araya girmeye çalıştığı anlar görüldü. Görüntülerin devamında CHP'li İl Delegesi A.S.'nin, Y.S.Ö.'nün üzerine elindeki satırla yürüdüğü yer aldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri | İzmir'de CHP'liler birbirine girdi: O anlar kamerada
Son dakika haberleri | İzmir'de CHP'liler birbirine girdi: O anlar kamerada
Son dakika haberleri | İzmir'de CHP'liler birbirine girdi: O anlar kamerada
Son dakika haberleri | İzmir'de CHP'liler birbirine girdi: O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi

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