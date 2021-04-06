Son dakika haberleri... İzmir'de çay ocağına kumar baskını: Ceza yağdı

Bir son dakika haberine göre İzmir'de çay ocağına kumar baskını: Ceza yağdı İzmir'de kumar operasyonu: Toplam 108 bin lira para cezası İzmir'in Bornova ilçesinde bir çay ocağına baskın yapan jandarma ekipleri, 24 kişiyi tombala oynarken suçüstü yakaladı.