Son dakika haberleri... İzmir'de çay ocağına kumar baskını: Ceza yağdı
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Son dakika haberleri... İzmir'de çay ocağına kumar baskını: Ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre İzmir'de çay ocağına kumar baskını: Ceza yağdı İzmir'de kumar operasyonu: Toplam 108 bin lira para cezası İzmir'in Bornova ilçesinde bir çay ocağına baskın yapan jandarma ekipleri, 24 kişiyi tombala oynarken suçüstü yakaladı.

İzmir'de çay ocağına kumar baskını: Ceza yağdı

İzmir'de kumar operasyonu: Toplam 108 bin lira para cezası

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bir çay ocağına baskın yapan jandarma ekipleri, 24 kişiyi tombala oynarken suçüstü yakaladı. Kumarhaneye dönüştürülen çay ocağında toplam 108 bin 981 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Bornova'ya bağlı Gökdere Mahallesi'nde işletmeciliğini İ.Ö.'nün yaptığı bir çay ocağında kumar oynandığına dair aldığı bilgi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, 3 Nisan saat 23.30 sıralarında adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 24 kişi tombala oynarken suçüstü yakalanırken, şahıslara sokağa çıkma yasağını ihlal etmek ve kumar oynamaktan toplamda 108 bin 981 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan işletme sahibi İ.Ö., şüpheli olarak ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, kumar oynamakta kullanılan materyallere el konuldu.

Son dakika haberleri... İzmir'de çay ocağına kumar baskını: Ceza yağdı
Son dakika haberleri... İzmir'de çay ocağına kumar baskını: Ceza yağdı
Son dakika haberleri... İzmir'de çay ocağına kumar baskını: Ceza yağdı
Son dakika haberleri... İzmir'de çay ocağına kumar baskını: Ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ

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