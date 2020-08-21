Son dakika haberleri | İzmir'de, çatı yangınında mahsur kalan yatalak hasta kurtarıldı
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Son dakika haberleri | İzmir'de, çatı yangınında mahsur kalan yatalak hasta kurtarıldı

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'de, çatı yangınında mahsur kalan yatalak hasta kurtarıldıİZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde mahsur kalan yatalak hasta kurtarıldı.

21.08.2020 04:13 | Son Güncelleme: 21.08.2020 04:19

İzmir'de, çatı yangınında mahsur kalan yatalak hasta kurtarıldı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde mahsur kalan yatalak hasta kurtarıldı.

Yangın, saat 00.15 sıralarında ilçeye bağlı Zafer Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir binanın çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle 4 katlı binanın çatı katından alevler yükseldi. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, mahsur kalan yatalak hasta bir kişi de tahliye edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın söndürülürken çatıda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberleri | İzmir'de, çatı yangınında mahsur kalan yatalak hasta kurtarıldı

Kaynak: DHA

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