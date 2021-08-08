Son dakika... Boğulma tehlikesi atlatan 6 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı
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Son dakika... Boğulma tehlikesi atlatan 6 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı

Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yüzme havuzunda boğulma tehlikesi atlatan 6 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yüzme havuzunda boğulma tehlikesi atlatan 6 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sekiz Eylül Mahallesi Kirazlı Caddesi üzerinde belediyeye ait spor tesisindeki yüzme havuzuna 11 yaşındaki ağabeyi ile gelen 6 yaşındaki Yakup Efe K. adlı çocuk boğulma tehlikesi atlattı.

Vatandaşların yardımıyla havuzdan çıkarılan Yakup Efe K, olay yerine çağrılan acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesine daha sonra Ege Üniversitesi Çocuk Asil Servisine sevk edildi.

Tedavisi devam eden Yakup Efe K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Son dakika... Boğulma tehlikesi atlatan 6 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı
Son dakika... Boğulma tehlikesi atlatan 6 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı
Son dakika... Boğulma tehlikesi atlatan 6 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı
Son dakika... Boğulma tehlikesi atlatan 6 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kürşat Gürbüz

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