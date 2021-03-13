Son dakika haber | İzmir'de bir kişi sokakta ölü bulundu

Son dakika haber: İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir sokakta erkeğe ait ceset bulundu.

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir sokakta erkeğe ait ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, 9147 Sokak'ta bir erkeğin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü belirledi.

Cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan