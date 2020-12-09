Eski eşini tabancayla öldürdü
09.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:21
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi eski eşini tabancayla öldürdü.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi eski eşini tabancayla öldürdü.
Alınan bilgiye göre H.O.B. (31), eski eşi Fulya Öztürk'ün (35) çalıştığı İnönü Caddesi'ndeki unlu mamuller işletmesine gitti.
Yanındaki tabancayla Öztürk'e ateş eden zanlı olay yerinden kaçtı. Öztürk hayatını kaybetti.
Zanlı daha sonra polise teslim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin