Son dakika haber: İş merkezinde çıkan yangında mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı
08.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:25
Son dakika haberi... İzmir'in Konak ilçesinde 6. katlı bir iş merkezinin en üst katında bulunan gelinlik atölyesinde çıkan yangında itfaiye ekipleri mahsur kalan bir kadını kurtardı.
İzmir'in Konak ilçesinde 6. katlı bir iş merkezinin en üst katında bulunan gelinlik atölyesinde çıkan yangında itfaiye ekipleri mahsur kalan bir kadını kurtardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler