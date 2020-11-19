Son dakika haberleri! İzmir'de bir dairede çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri! İzmir'de bir dairede çıkan yangın söndürüldü

19.11.2020 14:37 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:41
Son dakika haberleri! İzmir'de bir dairede çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberler: İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki katlı bir binanın 1. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki katlı bir binanın 1. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Onur Mahallesi'nde 2 katlı binanın 1. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler beklenirken evde bulunan Gülşah C, panikle balkondan atladı. Hafif yaralanan Gülşah C, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evin bir odasındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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