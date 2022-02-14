Son dakika haberleri! İzmir'de baygın halde hastaneye kaldırılan genç kız yaşamını yitirdi - Haberler
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Son dakika haberleri! İzmir'de baygın halde hastaneye kaldırılan genç kız yaşamını yitirdi

AA, Turgay Konuralp - Güncel
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Son dakika haberleri! İzmir'de baygın halde hastaneye kaldırılan genç kız yaşamını yitirdi

Son dakika haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde baygın halde hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki genç kız, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde baygın halde hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki genç kız, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Bengisu Mahallesi'ndeki Sümbül Sokak'taki eve giden 112 Acil Servis ekibi, D.A'yı (21) baygın halde buldu.

Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan D.A, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Hastanede yapılan ilk incelemede D.A'nın kanında uyuşturucu tespit edildi.

Kronik şeker hastalığı bulunduğu da öğrenilen D.A'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Ödemiş Cumhuriyet Savcılığının olaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında D.A'nın bulunduğu evin sahibi erkek arkadaşı, polise ifade verdi.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Ödemiş, İzmir, 112, Güncel, Haberler

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