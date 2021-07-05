Son dakika haberleri! İzmir'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü genç kız hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! İzmir'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü genç kız hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! İzmir'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü genç kız hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İzmir'in Urla ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü genç kız yaşamını yitirdi.

İzmir'in Urla ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü genç kız yaşamını yitirdi.

Çeşme ilçesinden İzmir istikametine giden Dilara Çeke'nin (22) kullandığı motosiklet, Çeşme - İzmir Otoyolu Zeytinler mevkisinde bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Çeke motosikletten savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis, kara yolunda yeni bir kazanın yaşanmaması için önlem alırken, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Çeke'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çeke'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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