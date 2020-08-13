Son dakika haberleri... İzmir'de baraj yakınlarında orman yangını paniği Son dakika haberi: İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan ormanlık bir alanda yangın çıktı.

İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan ormanlık bir alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre yangın Balçova Barajı yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi. Yangın dolayısıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına ilk etapta İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 3 helikopter, 6 arazöz ile müdahale etmeye başladı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA