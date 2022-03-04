Son dakika haberleri: İZMİR'DE BANDROLSÜZ NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU - Haberler

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Son dakika haberleri: İZMİR'DE BANDROLSÜZ NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: İZMİR'in Menderes ilçesinde, jandarmanın yaptığı operasyonda 3 bin 750 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

MENDERES, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Menderes ilçesinde, jandarmanın yaptığı operasyonda 3 bin 750 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir işletmede, bandrolsüz nargile tütünü üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Geçen çarşamba adrese operasyon düzenleyen ekipler, toplamda 15 bin paket içinde 3 bin 750 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 1 kişi hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nundan adli işlem başlatıldı.

Son dakika haberleri: İZMİR'DE BANDROLSÜZ NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU

Son dakika haberleri: İZMİR'DE BANDROLSÜZ NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Jandarma, Menderes, Güncel, Haberler

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