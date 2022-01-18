Son dakika haberleri: İzmir'de apartmanın havalandırma boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri: İzmir'de apartmanın havalandırma boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

Son dakika haberleri: İzmir'de apartmanın havalandırma boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
AA / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Konak ilçesinde 7 katlı apartmanın çatısından havalandırma boşluğuna düşen 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde 7 katlı apartmanın çatısından havalandırma boşluğuna düşen 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Barbaros Mahallesi'nde evlerinin karşısındaki 7 katlı apartmanın çatısında arkadaşlarıyla oyun oynayan M.C.Y, dengesini kaybederek apartman boşluğuna düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan M.C.Y, 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haberleri: İzmir'de apartmanın havalandırma boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, oyunlar, İzmir, Güncel, Haber

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