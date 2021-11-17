Son dakika haberleri | İzmir'de 6 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgada 2 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberleri | İzmir'de 6 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgada 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | İzmir'de 6 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgada 2 gözaltı

Son dakika haberler... İZMİR'in Konak ilçesinde, yol verme nedeniyle husumetli iki grup arasında çıkan, 6 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgada 2 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, yol verme nedeniyle husumetli iki grup arasında çıkan, 6 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgada 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün gece yarısı sıralarında Ülkü Mahallesi 830 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup sokakta karşılaştı. Kendisine yol vermeyen Y.T.'nin aracının önünü kesen M.V.D., küfretti. Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, Y.T., H.T., A.Ç. ve M.T. tabancayla, Ö.D. ve A.B. ise bıçakla yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından araçlarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan, görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, E.D. ve A.Ç'yi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polis, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Son dakika haberleri | İzmir'de 6 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgada 2 gözaltı

Son dakika haberleri | İzmir'de 6 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgada 2 gözaltı

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Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri

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