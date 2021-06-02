Son dakika haberleri: İZMİR'DE 3 KADININ İTFAİYE ARACINDAKİ GÖRÜNTÜLERİNE SORUŞTURMA

Son dakika gelişmesine göre İZMİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde 3 kadının sosyal medyadan paylaştığı görüntüler, tepkiye neden oldu.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde 3 kadının sosyal medyadan paylaştığı görüntüler, tepkiye neden oldu. Kadınlardan biri, itfaiye aracının direksiyonuna geçerken, diğerleri de seyir halindeki aracın arkasına tutunup, yolculuk yaptı. Görüntülerin ardından soruşturma başlatıldı.

Olay, 30 Mayıs'ta, Konak ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait Toros Yangın Eğitim Merkezi'ne gelen 3 kadından 1'i, itfaiye aracının direksiyonuna geçip, kullanırken, diğer 2'si de hareket halindeki aracın arkasına tutunarak, yolculuk yaptı. Bu anları, diğer arkadaşları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler, sosyal medyada yayınlandıktan sonra tepki çekti. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın can ve mal güvenliğini korumakla görevli itfaiye teşkilatımızın böyle bir olayla anılması kabul edilemez. Yetkili birimler bilgilendirilmiş ve konuyla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı