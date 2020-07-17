Son dakika haberleri: İzmir'de 254 Hint keneviri ele geçirildi Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Menderes, Torbalı ve Beydağ ilçelerinde jandarma ekiplerince ormanlık ve çalılık alanda dikili 254 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İzmir'in Menderes, Torbalı ve Beydağ ilçelerinde jandarma ekiplerince ormanlık ve çalılık alanda dikili 254 kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes, Torbalı ve Beydağ ilçelerinde bazı kişilerin ormanlık ve çalılık alanlarda Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Söz konusu bölgelerdeki aramalarda 254 kök Hint keneviri bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler İ.Ö. ve F.Ş'nin adreslerinde 6 gram esrar, av tüfeği, tabanca ve mermi ele geçirildi. Kaynak: AA