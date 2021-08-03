Son dakika haberleri: İzmir'de 23 yaşındaki gencin öldüğü bıçaklı kavgada 1 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri: İzmir'de 23 yaşındaki gencin öldüğü bıçaklı kavgada 1 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: İzmir'de 23 yaşındaki gencin öldüğü bıçaklı kavgada 1 şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz Pazar günü bir parkta çıkan ve Umutcan Sapan'ın (23) hayatını kaybettiği bıçaklı sopalı kavganın ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Samet T. (28) tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz Pazar günü bir parkta çıkan ve Umutcan Sapan'ın (23) hayatını kaybettiği bıçaklı sopalı kavganın ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Samet T. (28) tutuklandı. Diğer şüpheli Mehmet Kağan T. (28) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 1 Temmuz Pazar günü saat 06.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Doğanay Mahallesi 9110/3 Sokak'ta bulunan Orkide Borsaç Parkı'nda meydana gelmişti. İddiaya göre, parkta alkol aldıkları ileri sürülen Umutcan Sapan, Semih Ömercan Sapan (31) ile Samet T. ve Mehmet Kağan T. arasında sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı sopalı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada Umutcan Sapan göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanırken, diğer 3 kişi ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılardan Umutcan Sapan ve Semir Ömercan Sapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Ağır yaralanan Umutcan Sapan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

1 şüpheli tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Umutcan Sapan'ın cansız bedeni savcının inlemesinin ardından İzmir Adi Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayın ardından polis ekipleri parkta yaptıkları incelemede davul, sopa, içki şişeleri ve saat gibi malzemeler bulmuştu. Araştırma kapsamında hastanede tedavileri biten Samet T. ve Mehmet Kağan T. gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edilmişti. Şüphelilerden Samet T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Mehmet Kağan T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Son dakika haberleri: İzmir'de 23 yaşındaki gencin öldüğü bıçaklı kavgada 1 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri: İzmir'de 23 yaşındaki gencin öldüğü bıçaklı kavgada 1 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri: İzmir'de 23 yaşındaki gencin öldüğü bıçaklı kavgada 1 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri: İzmir'de 23 yaşındaki gencin öldüğü bıçaklı kavgada 1 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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