Son dakika haberleri: İzmir'de 23 yaşındaki gencin bıçaklı kavgadaki ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri: İzmir'de 23 yaşındaki gencin bıçaklı kavgadaki ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: İzmir'de 23 yaşındaki gencin bıçaklı kavgadaki ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İzmir'in Karabağlar ilçesinde 23 yaşındaki gencin bıçaklı kavgadaki ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 23 yaşındaki gencin bıçaklı kavgadaki ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Doğanay Mahallesi'ndeki Orkide Borsaç Parkı'nda Umutcan Sapan'ın (23) ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavgaya karışan S.T. (28) ile M.K.T. (28) tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.K.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kavgada yaralananlardan Ö.S'nin (31) tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Orkide Borsaç Parkı'nda 1 Ağustos'ta, 4 kişi arasında bıçaklı kavga çıkmıştı. Kavgada göğsünden bıçakla yaralanan Umutcan Sapan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yaralanan M.K.T, S.T. ve Ö.S. ise hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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