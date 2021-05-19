Son dakika haberleri: İzmir'de 2 kişinin öldürüldüğü olay, kamerada (2)
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Son dakika haberleri: İzmir'de 2 kişinin öldürüldüğü olay, kamerada (2)

Son dakika haberleri: İzmir'de 2 kişinin öldürüldüğü olay, kamerada (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIİzmir'in Aliağa ilçesinde annesini yaralayıp, 2 kişiyi de öldürmekten adliyeye sevk edilen Çıral Bulut ile amcası Osman Bulut, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir'in Aliağa ilçesinde annesini yaralayıp, 2 kişiyi de öldürmekten adliyeye sevk edilen Çıral Bulut ile amcası Osman Bulut, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son Dakika! İzmir'de önce 4.1 sonra 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Son Dakika! İzmir'de önce 4.1 sonra 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.
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