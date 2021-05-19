Son dakika haberleri: İzmir'de 2 kişinin öldürüldüğü olay, kamerada (2)
Son dakika haberleri... 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIİzmir'in Aliağa ilçesinde annesini yaralayıp, 2 kişiyi de öldürmekten adliyeye sevk edilen Çıral Bulut ile amcası Osman Bulut, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İzmir'in Aliağa ilçesinde annesini yaralayıp, 2 kişiyi de öldürmekten adliyeye sevk edilen Çıral Bulut ile amcası Osman Bulut, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı