2 katlı müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler
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2 katlı müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

KARABAĞLAR, İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Emrez Mahallesi'nde Abdullah Baypınar'a (80) ait evin üst katında yaşayan Berna Baypınar (25) bakkala gittiği sırada yangın çıktı.

Bakkaldan dönen Baypınar alevlerin yükseldiğini görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sobadan sıçrayan ateşle çıktığı değerlendirilen yangında evde hasar oluştu.

2 katlı müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı

2 katlı müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı

2 katlı müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı

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AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

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