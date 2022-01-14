2 katlı müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
KARABAĞLAR, İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Emrez Mahallesi'nde Abdullah Baypınar'a (80) ait evin üst katında yaşayan Berna Baypınar (25) bakkala gittiği sırada yangın çıktı.
Bakkaldan dönen Baypınar alevlerin yükseldiğini görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sobadan sıçrayan ateşle çıktığı değerlendirilen yangında evde hasar oluştu.