Buca'da 2 ayrı fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
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Buca'da 2 ayrı fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

25.12.2020 08:11 | Son Güncelleme: 25.12.2020 08:34

İzmir'in Buca ilçesinde 2 ayrı fabrikada çıkan yangınları söndürmek için çalışmalar sürüyor.

İzmir'in Buca ilçesinde 2 ayrı fabrikada çıkan yangınları söndürmek için çalışmalar sürüyor.

Seyhan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı mobilya ve baza fabrikasının 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışması devam ediyor.

4 katlı kağıt fabrikasına da müdahale ediliyor

Öte yandan yine Buca ilçesinde bulunan Göksu Mahallesi'ndeki 4 katlı kağıt ve peçete fabrikasında da yangın çıktı.

Binanın tamamına yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Buca'da 2 ayrı fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Buca'da 2 ayrı fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Buca'da 2 ayrı fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Buca'da 2 ayrı fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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