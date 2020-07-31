Son dakika haberleri! İzmir'de 100 çocuk bayramlık ayakkabı sevinci yaşadı Son dakika haberi: Ticaret ve Ekonomi Kulübü (TEKDER) İzmir İl Başkanlığı tarafından Tepecik semtindeki 100 çocuğa bayramlık ayakkabı dağıtıldı.

Ticaret ve Ekonomi Kulübü (TEKDER) İzmir İl Başkanlığı tarafından Tepecik semtindeki 100 çocuğa bayramlık ayakkabı dağıtıldı.

TEKDER'den yapılan açıklamaya göre, ayakkabı dağıtımına, dernek yöneticilerinin yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle katıldı.

Bölgedeki vatandaşların taleplerini dinleyen Cemal Bekle, mahalle halkının sorunlarına en kısa sürede çözüm üreteceklerini aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEKDER İzmir İl Başkanı Bayram Tüm, Kurban Bayramı'nın bereketiyle geldiğine işaret ederek, "Şen ve mutlu olmayı her zaman başaran Roman mahallemiz Tepecik'te çocuklarımızı sevindirmeye çalıştık. Mutlu çocuklar, mutlu yarınlar diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA