Son dakika haberleri! İzmir'de 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarmadan kaçamadı - Haberler
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Son dakika haberleri! İzmir'de 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarmadan kaçamadı

Son dakika haberleri! İzmir'de 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarmadan kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Zanlı işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Bağyurdu Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma ekiplerince, hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü K.T.'nin mahalleye geleceğine dair bilgi edinildi. Harekete geçen ekipler mahalleye gelen K.T.'yi kıskıvrak yakaladı. Zanlı işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Haber

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