Son dakika haberleri! İzmir'de 1 mahallede Kovid-19 tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verildi
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Son dakika haberleri! İzmir'de 1 mahallede Kovid-19 tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verildi

25.02.2021 08:51 | Son Güncelleme: 25.02.2021 08:54
Son dakika haberleri! İzmir'de 1 mahallede Kovid-19 tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verildi

Son dakika haberine göre İzmir'in Tire ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taşımalı eğitimin uygulandığı bir mahalledeki okulda yüz yüze eğitime ara verildi.

İzmir'in Tire ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taşımalı eğitimin uygulandığı bir mahalledeki okulda yüz yüze eğitime ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Yemişler, Ortaköy, Topalak, Armutlu, Akmescit ve Musalar mahallelerindeki öğrencilerin de eğitim gördüğü Başköy Mahallesinde Kovid-19 vakalarının artması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda, söz konusu mahalledeki ilk ve ortaokulda yüz yüze eğitime, bir süre ara verildiği öğrenildi.

Öte yandan mahalledeki caminin de geçici olarak ibadete kapatıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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