Son dakika haberleri: İzmir'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazada; 1 tutuklama
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Son dakika haberleri: İzmir'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazada; 1 tutuklama

Son dakika haberleri: İZMİR'in Balçova ilçesinde, tuğla yüklü kamyonla çarpışıp, devrilen kasanın altında kalan otomobilde Bora Beycioğlu'nun (16) hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan kamyon sürücüsü tutuklandı.

Son dakika haberleri: İzmir'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazada; 1 tutuklama
16.08.2020 01:18 | Son Güncelleme: 16.08.2020 01:26

İZMİR'in Balçova ilçesinde, tuğla yüklü kamyonla çarpışıp, devrilen kasanın altında kalan otomobilde Bora Beycioğlu'nun (16) hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan kamyon sürücüsü tutuklandı.

Kaza, dün akşam saat 18.00 sıralarında İzmir- Çeşme yolunda meydana geldi. Ramazan Kurt yönetimindeki 45 TV 766 plakalı kamyon, Kadir Beycioğlu yönetimindeki 35 KG 8049 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bariyere sıkışan otomobilin üstüne tuğla yüklü kamyonun kasası devrildi. Kazada otomobildeki Bora Beycioğlu yaşamını yitirdi, Kadir Beycioğlu, Hülya Çilem ve Öykü Beycioğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Savcının incelemesinin ardından otomobilde sıkışan Bora Beycioğlu'nun cesedi itfaiye ekiplerince çıkarılarak, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Ramazan Kurt, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öte yandan kamyon sürücüsünün farklı suçlardan kaydı olduğu da öğrenildi.


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Kaynak: DHA

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