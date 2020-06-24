Son dakika haberleri | İZMİR Çocukları kullanan yankesicilik çetesine operasyon
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | İZMİR Çocukları kullanan yankesicilik çetesine operasyon

Son dakika haberi: Çocukları kullanan yankesicilik çetesine operasyonİZMİR ve İstanbul'da yankesicilik olaylarında çocukları kullanan suç örgütüne İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

24.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:32

Çocukları kullanan yankesicilik çetesine operasyon

İZMİR ve İstanbul'da yankesicilik olaylarında çocukları kullanan suç örgütüne İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, 2'si çocuk 9 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İzmir ve İstanbul'da yaşları 10 ile 16 arasında değişen çocuklara yankesicilik yaptıran bir suç örgütünü tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sürdürdükleri teknik ve fiziki takibin ardından N.Y. (32), H.Y. (26) ve E.Ö.'nün (33), akrabalarını yankesicilik yaptırarak kullandıklarını belirledi. Çocukların tarafından çalınan telefonların, İzmir'de telefon alım satım işi yapan A.Ç (25) ve O.Ç. (19) kişilere satıldığı, karşılığında alınan paralardan harçlık olarak bir miktar çocuklara verildiği, diğer gelirin ise şüpheliler tarafından paylaşıldığı, suçun örgütlü bir şekilde işlendiği ve N.Y.'nin örgüt lideri olduğu tespit edildi. Bunun üzerine, suç örgütüne yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, E.Ö. (33), A.Ç. (25), O.Ç. (19), N.G. (29), H.Y. (25), N.Y. (32) ve B.E. (21) isimli 7 şüpheli ile yaşları küçük olup Suça Sürüklenen Çocuk vasfında bulunan Z.O (15) ile C.F. (16) olmak üzere toplam 9 kişi yakalandı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin çaldıkları 12 telefon sahiplerine teslim edildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i 'Hırsızlık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri | İZMİR Çocukları kullanan yankesicilik çetesine operasyon

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti Haber
Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı Haber
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı Haber
2 kişinin can verdiği 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift gözaltına alındı
Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift gözaltına alındı
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Tekrar tekrar patlayan su borusu mahalleliyi isyan ettirdi
Tekrar tekrar patlayan su borusu mahalleliyi isyan ettirdi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
10 kişilik aile 1 motosiklete bindi
10 kişilik aile 1 motosiklete bindi
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti
Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti
İmamoğlu, muhabirin 'tedbir' sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ölen adamın tabutunu açıp dokundular
Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ölen adamın tabutunu açıp dokundular
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken 'kırmızı kravat' detayı
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak
Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Akşener'in 'İşsiz üniversiteli' diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Binali Yıldırım Meral Danış Beştaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Barış Yöş Seda Sayan Demet Akalın Dilan Çiçek Deniz
Spor Falcao Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Su Sel Bodrum Esenyurt
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | İZMİR Çocukları kullanan yankesicilik çetesine operasyon - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 12:06:03. #1.15#
title