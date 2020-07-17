Son dakika haberleri | İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi
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Son dakika haberleri | İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi

Son dakika güncel haberi: İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Başkan Tunç Soyer'in seçim dönemi yapmayı vaat ettiği birçok projeye henüz başlayamadığını belirterek, "Maalesef sayın Başkan ve Belediye bu yıl sınıfı geçemedi.

Son dakika haberleri | İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi
17.07.2020 01:33 | Son Güncelleme: 17.07.2020 01:33

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Başkan Tunç Soyer'in seçim dönemi yapmayı vaat ettiği birçok projeye henüz başlayamadığını belirterek, "Maalesef sayın Başkan ve Belediye bu yıl sınıfı geçemedi. Sağdan soldan yukarıdan aşağıdan baktık, kanaat notu kullanabilir mi dedik ama kurtarmadı." dedi.

Büyükşehir Belediyesi, İZSU ve ESHOT Genel Müdürlüğünün 2019 Yılı Faaliyet Raporlarının oylandığı "Temmuz Ayı İkinci Olağan Meclis Toplantısı" Fuar Kültürpark 1 Nolu Hol'de Başkanvekili Mustafa Özuslu yönetiminde yapıldı.

Hızal, toplantıda yaptığı konuşmada, 2019'da Büyükşehir Belediyesinin bütçe gelirinin 4 milyar 929 milyon 640 bin 301 lira, giderinin ise 5 milyar 845 milyon 209 bin 941 lira olarak gerçekleştiğini söyledi.

Soyer'in göreve geldiğinden bu yana vaat ettiği birçok projeyi henüz gerçekleştiremediğini belirten Hızal, "Harmandalı katı atık depolama alanında biyogaz tesisi açıldı. Dünya kenti İzmir'de 20 yıl önce açılması gereken bir tesisti. Bu tesisinde yüzde 98'ini bir önceki yönetim tamamladı. Size kurdelesini açmak nasip oldu. Peki kentte çöp tesisi sorunu çözüldü mü? Harmandalı çöp alanı sorunu ortadan kalktı mı? Tabii ki hayır. Orada hala koku sorunu var." dedi.

Hızal, Karşıyaka'da yapımı devam eden opera binasının inşaatının henüz beşte birinin tamamlandığını, kentsel dönüşüm konusunda Büyükşehir Belediyesinin 7 bölgede onay almasına rağmen henüz çalışmaların tamamlanmadığını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılında yeterli performansı göstermediğini savunan Hızal, şöyle devam etti:

"Bu hedefleri siz koydunuz, biz koymadık. Bu sonuçları sizlerin hazırladığı kitapçıklardan okuyoruz. Aslında notu kendi kendinize verdiniz. Maalesef sayın Başkan ve Belediye bu yıl sınıfı geçemedi. Sağdan soldan, yukarıdan aşağıdan baktık, kanaat notu kullanılabilir mi dedik ama kurtarmadı. Bir belediye 2 şekilde gündeme gelir. Biri, yeni belediye başkanı olduysa bu sorunları gördüğünü söylüyorsa çizmeleri giyer sokağa çıkar. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı bu yöntemi benimseyerek değil başka şekillerde gündeme geldi. Bir gün Kıbrıs ile ilgili bir yorum yaptı, sonrasında 'Hayır ben önceden söylemiştim.' dedi. Sonra yakın zamanda söylendiği ortaya çıktı, gündem oldu. Bir gün çıktı üstü açık bir araçla daha önce hiç gitmediği, bilmediği bir sokaktan geçerken nerede olduğunu çevresindekilere sordu gündem oldu. Bir gün 'Çav Bella' şarkısıyla gündem oldu. İzmir parası ve bayrağı söylemleriyle gündem oldu. Artık İzmir'in sorunlarının ortadan kaldırılması ile gündem olmasını istiyoruz. İzmir'de belediyecilik anlamında 1 yıl maalesef böyle geçti."

Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyesi AK Parti'li Erhan Çalışkan ise Büyükşehire bağlı 11 şirketin zarar toplamının 1 milyar 591 milyon 884 bin lira olduğunu, zarar eden şirketlerin yöneticilerine 2019 yılında ödenen yıllık maaş tutarının 5 milyon 934 bin lira olduğunu aktardı.

Başkan Soyer ise belediyecilik faaliyetlerinin bir dönemle sınırlı olmadığını ve devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kentin 4 ayrı noktasında katı atık bertaraf tesisi açma konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili 2020 yılında 619 konutu hak sahibimize teslim edilmeye hazır haline getirdik. Bugün Örnekköy dönüşüm alanı ikinci etap ihalesi gerçekleşti. Narlıdere Metrosu'nun ilk rayının kaynağını yaptık. Ay sonunda Alsancak Limanı'mızdan Yunanistan'ın Midilli adasına feribot seferlerini başlatacağız."

Büyükşehir Belediyesinin faaliyet raporunun oylanmasını sırasında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan, 6 yıl 3 ay hapis cezası alan ve görevden uzaklaştırılan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un isminin okunmasının ardından Meclisi yönetin Özuslu, Oğuz'un isminin sehven okunduğunu, ifadenin Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Önder Can olarak düzeltildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZSU Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet raporu, AK Parti ve MHP'nin ret oyuna karşılık CHP ve İYİ Parti grubunun oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.

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Kaynak: AA

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