Son dakika haberleri! İZMİR ALİAĞA'DA MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ İNŞAATI ZEMİNİ İÇİN 3 BİN METREKÜP BETONU DÖKÜLDÜ

Son dakika gündem haberine göre İZMİR'de Aliağa Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde Çaltılıdere Mahallesi'nde hayata geçirilen İzmir'in tek Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde inşaat çalışmaları ara verilmeden devam ediyor.

İZMİR'de Aliağa Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde Çaltılıdere Mahallesi'nde hayata geçirilen İzmir'in tek Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde inşaat çalışmaları ara verilmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında hastanenin acil ünitesinin zemin çalışmaları kapsamında 500 ton demir işlenerek 3 bin metreküp beton döküldü. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın '2019-2024 Aliağa Gelişim Vizyonu" çerçevesinde projelendirilerek Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde başlatılan hastane yatırımı tamamlandığında bölgede büyük bir ihtiyacı karşılayacak.

Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'ndeki inşaat çalışmaları Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kontrol ve koordinesinde yürütülüyor. Zeminin demir işleme ve yalıtım çalışmalarının ardından inşaat çalışmaları hızla devam ederken 8 bin 746 metrekare oturma alanına sahip hastanede C Blok olarak adlandırılan Acil Servis binasının zemin betonu döküldü. A ve B blok ile 2. kat yapı su izolasyonu ve demir işleme çalışmalarına ise devam ediliyor. Bu çalışmaların bitmesinin ardından A ve B blok için zemin betonu dökümüne başlanacak. Hastanenin yalıtım ve kalıp imalatları da eş zamanlı olarak sürerken acil ünitesi için 500 ton demir işlendi.

"EN KISA SÜREDE HİZMETE GİRMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürü Engin Memiş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hastanenin hizmete alınması için gece gündüz çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. Engin Memiş 'Çalışmalarımız kapsamında acil binasının olduğu C blokta yaklaşık 500 ton demir işledik. Dün akşam saat 17.00 itibariyle beton dökümüne başladık ve gece boyunca devam eden döküm çalışmamızda şu ana kadar 2 bin 500 m3 beton döktük. Hali hazırda beton dökümüne devam ediyoruz ve gün sonuna kadar toplam 3 bin m3 beton dökerek acil binamızın zemin betonu işini bitireceğiz. Demir donatılarımız ve yalıtım çalışmalarımız da eş zamanlı olarak devam ediyor. A ve B blok beton dökümünü de yakın zamanda yapacağız. Hastane inşaatı çalışmalarımızı ara vermeden sürdürerek hastanemizin en kısa süre içinde halkımızın hizmetine girmesi için yoğun çaba harcıyoruz" dedi.

HASTANE, ÜLKE GENELİNDE ÖNEMLİ BİR MERKEZ OLACAK

Sadece Aliağa'nın değil bölgenin sağlık alanında ihtiyaçlarına cevap verecek olan 201 yatak kapasiteli modern hastane, 52 bin 464 metrekare kapalı alana sahip olacak. Hastanede Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen standartlarda tam donanımlı acil servis ve destek ünitelerine kadar çeşitli birimler bulunuyor. Mikro cerrahi ve yanık ünitesi gibi birimleri de barındıracak olan hastane hizmete girdiğinde hastalıklara tanı konulması açısından da ülke genelinde önemli bir merkez olacak. Pandemi koşullarına rağmen inşa çalışmaları hızla devam eden hastanenin 2022 yılı içerisinde hizmete girmesi hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı