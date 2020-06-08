Son dakika haberleri: İzmir açıklarında sürüklenen bottan 37 sığınmacı kurtarıldı Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Seferihisar ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottan 37 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottan 37 sığınmacı kurtarıldı.

Sığacık açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta sığınmacıların olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye ekipleri sevk etti. Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 37 sığınmacıyı ateşlerinin ölçülmesinin ardından karaya çıkardı.

Kurtarılan sığınmacılar, işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA