Son dakika haberleri: İzinsiz kazı yaparken, suçüstü yakalandılar Son dakika haberi: Bilecik'te izinsiz kazı yaparken, suçüstü yakalanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Bilecik'te izinsiz kazı yaparken, suçüstü yakalanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bilecik'in Söğüt ilçesi Sırhoca köyünde İ.T, İ.K, S.A, ŞA, E.Ö. ve S.K. isimli şahıslar tarihi eser bulmak maksadıyla izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahıslar ile birlikte kazı esnasında kullanılan 30 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirilmiş olup, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA