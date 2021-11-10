Son dakika haberleri! İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a bir tepki de evlat nöbetindeki şehit annesinden

Çocuklarının terör örgütü Pkk mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat 800 gündür evlat nöbeti tutan ve aynı zamanda oğlu terör örgütü PKK tarafından şehit edilen anne Necibe Çiftçi, Bingöl'de şehit yakınına küfürler savuran İyi Parti'li Lütfü Türkkan'a tepki göstererek, "Küfür hepimize şehit ailelerine ve yakınlarına yapılmıştır. O bizi temsil etmiyor ve mecliste görmek istemiyoruz" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat 800 gündür evlat nöbeti tutan ve aynı zamanda oğlu terör örgütü PKK tarafından şehit edilen anne Necibe Çiftçi, Bingöl'de şehit yakınına küfürler savuran İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

"Oğlumun elini gözünü bağlayıp şehit ettiler"

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden acılı anne Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak bir ahırda elleri ile gözleri bağlanarak şehit edildiğini belirterek şunları söyledi, "Ben iki evladım için gelmişim. Bir evladımı 2015 HDP ve PKK tarafından dağa kaçırdılar. 2017'de ise Sami Çiftçi oğlum, kardeşinin peşinden gittiği için bir gece bir grup PKK'lı bizim evi sardı. Biz köyde yaşıyorduk, PKK'lılar bizim eve girdi. Benim oğlumu evden alıp bir ahıra götürdüler. Elini kolunu bağlayarak infaz ettiler. Benim oğlumu şehit ettiler"

"Biz onu bizim temsil etmesini istemiyoruz"

Bir şehit annesi olarak da evlat nöbetinde olduğunu aktaran acılı anne Çiftçi, "Ben burada bir şehit annesiyim. Lütfü Türkkan Bingöl'de bu hareketi yapmış ve ben de bir şehit annesi olarak onu kınıyorum. Onun yeri daha mecliste yoktur. O hareketi bütün şehit annelerine ve yakınlarına bu terbiyesizliği yapmış. Onun yeri mecliste daha kalmamış ve biz onu bizim temsil etmesini istemiyoruz. Ben de bir şehit annesiyim. Onun yaptığı bir hareket iyi değildi. Küfür tek ona yapmadı. Bize bütün şehit annelerine ve yakınlarına yaptı. Onun yeri daha mecliste yoktur. Onu almasınlar meclise. İçişleri Bakanıma, Cumhurbaşkanıma da çok çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun" diye konuştu. - DİYARBAKIR