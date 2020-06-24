Son dakika haberleri: İYİ Parti İl Başkanı Kırkpınar'dan Vali Memiş'e ziyaret
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Son dakika haberleri: İYİ Parti İl Başkanı Kırkpınar'dan Vali Memiş'e ziyaret

Son dakika haberlerine göre İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

Son dakika haberleri: İYİ Parti İl Başkanı Kırkpınar'dan Vali Memiş'e ziyaret
24.06.2020 14:28 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:34

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti. Vali Memiş ile bir süre görüşen Kırkpınar Erzurum'un Oltu ilçesinde yangından mağdur olan vatandaşlar ile geçtiğimiz günlerde Bingöl'de meydana gelen depremde evleri yıkılan Çat'ta ki depremzedelerin, sıkıntılarını Vali Memiş'e iletti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, konuya hakim olduklarını, mağduriyetlerin giderilmesi ve yaraların biran önce sarılması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, ilgisinden ötürü Başkan Kırkpınar'a teşekkür etti. Görüşme sonrası bir açıklama yapan İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, "Devletimiz kuşkusuz yaraların sarılması, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli çalışmayı yapıyor. Ancak her şeyi devletten beklemek doğru bir şey değil. Bizlerde gücümüz nispetinde destek olmalıyız. Sayın Valimize ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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