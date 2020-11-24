Son dakika haberleri: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Akdeniz'de yaşanan olay, bizim için milli güvenlik meselesidir.

Edinilen son dakika haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Akdeniz'de yaşanan olay, bizim için milli güvenlik meselesidir.