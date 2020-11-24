Son dakika haberleri: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Akdeniz'de yaşanan olay, bizim için milli güvenlik meselesidir.
24.11.2020 10:19 | Son Güncelleme: 24.11.2020 10:22
Edinilen son dakika haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Akdeniz'de yaşanan olay, bizim için milli güvenlik meselesidir.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Akdeniz'de yaşanan olay, bizim için milli güvenlik meselesidir. Alman fırkateyninin, Yunanlı bir komutanın yönetiminde, Türk bandıralı gemimizde yaptığı hukuksuz arama, bir anlamda sınır ihlalidir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu