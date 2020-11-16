Son dakika haberleri: İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin Disiplin Kurulu kararını yargıya taşıyacağını bildirdi.
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Son dakika haberleri: İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin Disiplin Kurulu kararını yargıya taşıyacağını bildirdi.

16.11.2020 15:41 | Son Güncelleme: 16.11.2020 15:44
Son dakika haberleri: İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin Disiplin Kurulu kararını yargıya taşıyacağını bildirdi.

Son dakika haberler... İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin Disiplin Kurulu kararını yargıya taşıyacağını bildirdi.

İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin Disiplin Kurulu kararını yargıya taşıyacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 15:44:26. #1.14#
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