Son dakika haberleri... İttifak Holding Konyaspor, Serdar Gürler transferini yalanladı - Haberler Spor
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Son dakika haberleri... İttifak Holding Konyaspor, Serdar Gürler transferini yalanladı

Son dakika haberleri... İttifak Holding Konyaspor, Serdar Gürler transferini yalanladı
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Spor

Son dakika haberler: İttifak Holding Konyaspor'un 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Serdar Gürler'in Galatasaray'a transfer olduğu yönünde çıkan haberleri kulüp yetkilileri yalanladı.

İttifak Holding Konyaspor'un 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Serdar Gürler'in Galatasaray'a transfer olduğu yönünde çıkan haberleri kulüp yetkilileri yalanladı. Yetkililer, henüz bir transfer söz konusu olmadığını belirtti.

İttifak Holding Konyaspor'da başarılı bir sezon geçiren Serdar Gürler'in ismi Galatasaray'la anılıyordu. Son günlerde Galatasaray'a transfer olduğu konusunda çıkan haberleri kulüp yetkilileri yalanladı. Yetkililer, henüz böyle bir transfer söz konusu olmadığını belirtti.2023'e kadar sözleşmesi bulunan Serdar Gürler, Konyaspor formasıyla çıktığı 18 maç'ta 4 gol atarken 6 da asist yaptı.


Son dakika haberleri... İttifak Holding Konyaspor, Serdar Gürler transferini yalanladı

Son dakika haberleri... İttifak Holding Konyaspor, Serdar Gürler transferini yalanladı

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Spor Haberleri

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