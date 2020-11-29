Son dakika yerel: İtfaiyenin zamanında müdahalesi yangının büyümesini engelledi

Gelen son dakika haberlerine göre - İtfaiyenin zamanında müdahalesi yangının büyümesini engelledi Balkondaki odun ve kömürler tutuştu paniğe neden oldu -Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evin ikinci katındaki balkonda bulunan odun ve kömürlerin tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile diğer...