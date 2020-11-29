Son dakika yerel: İtfaiyenin zamanında müdahalesi yangının büyümesini engelledi
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Son dakika yerel: İtfaiyenin zamanında müdahalesi yangının büyümesini engelledi

29.11.2020 14:53 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:58

Gelen son dakika haberlerine göre - İtfaiyenin zamanında müdahalesi yangının büyümesini engelledi Balkondaki odun ve kömürler tutuştu paniğe neden oldu -Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evin ikinci katındaki balkonda bulunan odun ve kömürlerin tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile diğer...

- İtfaiyenin zamanında müdahalesi yangının büyümesini engelledi

Balkondaki odun ve kömürler tutuştu paniğe neden oldu

MANİSA - -Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evin ikinci katındaki balkonda bulunan odun ve kömürlerin tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

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Manisa'nın Alaşehir ilçesi Yenice Mahallesi eski İzmir Yolu üzeri No: 3'te Fatih Engin'e ait evin ikinci katında saat 14.00 sıralarında başlayan yangın korkuttu. İkinci katın balkonunda bulunan kat kaloriferinin yanındaki odun ve kömür torbalarının tutuşması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahale etmesi sonucu çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın esnasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Yangına zamanında müdahale edilmesi sonucu herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken çevre binadakiler panik yaşadı.

Son dakika yerel: İtfaiyenin zamanında müdahalesi yangının büyümesini engelledi
Son dakika yerel: İtfaiyenin zamanında müdahalesi yangının büyümesini engelledi
Son dakika yerel: İtfaiyenin zamanında müdahalesi yangının büyümesini engelledi
Son dakika yerel: İtfaiyenin zamanında müdahalesi yangının büyümesini engelledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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