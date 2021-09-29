İTFAİYENİN OLAY YERİNE ULAŞMA ÇABASI - Haberler
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İTFAİYENİN OLAY YERİNE ULAŞMA ÇABASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da yangın ihbarı üzerine olay yerine ulaşmaya çalışan itfaiye ekipleri gelişi güzel park edilen araçlar nedeniyle zor anlar yaşadı.

AVCILAR'da yangın ihbarı üzerine olay yerine ulaşmaya çalışan itfaiye ekipleri gelişi güzel park edilen araçlar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir binanın birinci kat penceresinden duman çıktığını ve yanık kokusu geldiğini gören komşuları kapıyı çaldı. Yaklaşık 1 aydan bu yana kimsenin gelmediği belirtilen evin kapısını açan olmayınca itfaiye ve polise haber verildi. Kısa sürede gelen 2 itfaiye aracı yolun dar olması ve kavşakta park edilmesi nedeniyle dönme ve ilerlemede zorlandı. İtfaiye erleri araçtan inerek yolu açmaya çalışırken bazı sürücüler de evlerinden inerek otomobilleri ile uzaklaştı. İtfaiye erleri penceresi açık olan eve ağaç dalları nedeniyle ulaşılmasının zor olduğunu göz önüne alarak demir merdiven dayadı. İtfaiye eri merdivenle yukarı tırmanacağı sırada gelen yabancı uyruklu bir çocuk üst katta mangal yaktıklarını duman ve kokunun evlerinden geldiğini söyledi. İtfaiye erlerinden ikisi de binaya çocukla birlikte girerek bunun doğruluk derecesini anlamaya çalıştı. Binanın dışından tırmanarak içeri giren itfaiye eri evde yanan bir şey olmadığını belirtirken, diğer itfaiye erleri de yakılan mangal ateşinden çıkan dumanın binada yeterince havalandırma olmaması nedeniyle alt kattan çıktığını belirledi. Binadaki yangının mangal ateşinden kaynaklandığı ortaya çıkınca itfaiye ve polis ekipleri normale döndü.

İTFAİYENİN OLAY YERİNE ULAŞMA ÇABASI

İTFAİYENİN OLAY YERİNE ULAŞMA ÇABASI

İTFAİYENİN OLAY YERİNE ULAŞMA ÇABASI

İTFAİYENİN OLAY YERİNE ULAŞMA ÇABASI

İTFAİYENİN OLAY YERİNE ULAŞMA ÇABASI

İTFAİYENİN OLAY YERİNE ULAŞMA ÇABASI

İTFAİYENİN OLAY YERİNE ULAŞMA ÇABASI

İTFAİYENİN OLAY YERİNE ULAŞMA ÇABASI

İTFAİYENİN OLAY YERİNE ULAŞMA ÇABASI

İTFAİYENİN OLAY YERİNE ULAŞMA ÇABASI

İTFAİYENİN OLAY YERİNE ULAŞMA ÇABASI

İTFAİYENİN OLAY YERİNE ULAŞMA ÇABASI

İTFAİYENİN OLAY YERİNE ULAŞMA ÇABASI

İTFAİYENİN OLAY YERİNE ULAŞMA ÇABASI

İTFAİYENİN OLAY YERİNE ULAŞMA ÇABASI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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