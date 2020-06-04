Son dakika haberleri! İtfaiyecilerden kan bağışına destek Gelen son dakika haberlerine göre Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye Amirliğinde görevli itfaiyeciler, Kızılay'ın kan bağışına destek verdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye Amirliğinde görevli itfaiyeciler, Kızılay'ın kan bağışına destek verdi.

Türk Kızılay Nusaybin Şubesi, yeni tip koronavirüs sonrası azalan kan stoklarını artırabilmek için kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kampanyaya, Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye Amirliğinde görevli itfaiyeciler de destek verdi.

Türk Kızılay Nusaybin Şubesi Başkanı İlamettin Ay, yeni tip koronavirüs nedeniyle bölge ve ülke genelinde kan stoklarının kritik seviyeye düştüğünü belirtti.

Ay, "Azalan kan stoklarımızı arttırabilmek ve hastaların mağdur olmaması adına kan bağışı kampanyası başlattık. İlk etapta iki gün yapacağımız kampanyayı önümüzdeki günlerde sık sık yapmayı hedefliyoruz. İtfaiye personelleri kan bağışında bulundu. Örnek davranışlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA