Son dakika haberleri... İTFAİYECİLER YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - BURDUR'da İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 307'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yemekte itfaiyeciler bir araya geldi.

Burdur Belediyesi Susamlık Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, başkan yardımcıları Hasan Duygulu ve Ali Say, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, emekli itfaiyeciler ve itfaiye personeli katıldı.

Yemekte konuşan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Manavgat yangınında Burdur Belediyesi ekiplerinin çok özverili bir şekilde mücadele ettiklerini belirtti. İtfaiye Müdürlüğü ekipmanlarını güçlendirmeye çalıştıklarını söyleyen Ercengiz, Kuruluşu 300 yılı geçmiş bir teşkilatın bireyi olan ve bunun kıvancını yaşayan tüm itfaiyeci arkadaşlarımızın haftasını kutluyor, alnımızın akıyla başardığımız tüm görevlerin yanı sıra bundan sonra da gideceğimiz her görevde burnumuz kanamadan evinize, yuvanıza dönmenizi temenni ediyorum dedi.

İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak da yaptığı konuşmada, 1714 yılında kurulan ülkemizin en köklü mesleklerinden biri olan itfaiyecilik mesleğinin kuruluşunun 307'nci yılını kutluyoruz. Yangından depreme, selden heyelana, su baskınlarından trafik kazalarına, ağaca çıkan kediden, kuyuya düşen köpeğin kurtarılmasına kadar her alanda görev yapan itfaiyeciler, milletimizin canının, malını emaneti olarak kabul edip bu uğurda kendi hayatlarını hiçe sayarak görev yapmaktadır diye konuştu.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tarafından Manavgat yangınındaki özverili çalışmaları dolayısıyla itfaiye personeline başarı belgesi verdi.