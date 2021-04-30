Son dakika: İTFAİYECİLER KURTARDIKLARI KEDİYİ SAHİPLENDİ
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Son dakika: İTFAİYECİLER KURTARDIKLARI KEDİYİ SAHİPLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi itfaiye kurtardı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi itfaiye kurtardı. Kediyi kimse almak istemeyince itfaiyeciler sahiplendi.

Gebze ilçesi Duraklı Mahallesi'nde 34 BYC 617 plakalı otomobilin motor kısmında yavru kedi olduğunu fark eden sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekibi, yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kediyi almak isteyen kimse çıkmayınca, itfaiye ekibi kediyi sahiplenerek Mollafenari Gönüllü İtfaiye Müfrezesine götürdü.

Son dakika: İTFAİYECİLER KURTARDIKLARI KEDİYİ SAHİPLENDİ
Son dakika: İTFAİYECİLER KURTARDIKLARI KEDİYİ SAHİPLENDİ
Son dakika: İTFAİYECİLER KURTARDIKLARI KEDİYİ SAHİPLENDİ
Son dakika: İTFAİYECİLER KURTARDIKLARI KEDİYİ SAHİPLENDİ
Son dakika: İTFAİYECİLER KURTARDIKLARI KEDİYİ SAHİPLENDİ
Son dakika: İTFAİYECİLER KURTARDIKLARI KEDİYİ SAHİPLENDİ
Son dakika: İTFAİYECİLER KURTARDIKLARI KEDİYİ SAHİPLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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