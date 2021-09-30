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İTFAİYE ERLERİ, ANNELERİNE ARAÇ ÇARPAN 4 YAVRU KEDİYİ BİBERONLA BESLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, annelerini kazada yitiren 4 yavru kediye bakıyor.

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, annelerini kazada yitiren 4 yavru kediye bakıyor. Yavruları biberonla besleyen itfaiye erleri, aşılarını yaptırarak onların huzurlu bir ortamda büyümelerine destek oluyor.

Kayapınar ilçesinde İtfaiye Müdürlüğü yakınından geçen caddede, bir kedi, aracın çarpması sonucu öldü. Zaman zaman besledikleri kedinin yeni doğan yavrularının olduğunu bilen itfaiye erleri, çevrede araştırma yaptı. Ekipler, kedinin dünyaya getirdiği 4 yavruya ulaştı. İtfaiye erleri, süt alıp, biberonla yavruları beslemeye başladı. Yavru kedilerin aşısını da yaptıran ekipler, onlara gözü gibi bakıyor.

'BEBİRONLA BESLİYORLAR?

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürü Nedim Erig, "Kediler büyüyünceye kadar kontrol altında kalacak. Onlara insani olarak görevimizi yapıp yardımcı olacağız. İtfaiyeci arkadaşlarımız kendi kardeşleri, evlatları olmuşçasına o şekilde yakından ilgi alaka duyup, biberonla besliyorlar" dedi.

İtfaiye eri Furkan Dernek de yavru kedilere gözü gibi baktığını söyledi. Dernek, "Kedilerimizin önce biz annesini bulduk. Annesi yan caddede bir aracın ona çarpması sonucu ölmüştü. Biz yavrularının olduğunu biliyorduk. Hemen itfaiyenin binasını aramaya başladık. Ardından yavruladığını tespit etik. Arkadaşlarımızla kedileri biberonla besliyoruz. Veteriner ekipleri sağ olsun yakından ilgileniyorlar. Biz de elimizden geldikçe bunlara bakmaya çalışıyoruz" dedi.

İTFAİYE ERLERİ, ANNELERİNE ARAÇ ÇARPAN 4 YAVRU KEDİYİ BİBERONLA BESLİYOR

İTFAİYE ERLERİ, ANNELERİNE ARAÇ ÇARPAN 4 YAVRU KEDİYİ BİBERONLA BESLİYOR

İTFAİYE ERLERİ, ANNELERİNE ARAÇ ÇARPAN 4 YAVRU KEDİYİ BİBERONLA BESLİYOR

İTFAİYE ERLERİ, ANNELERİNE ARAÇ ÇARPAN 4 YAVRU KEDİYİ BİBERONLA BESLİYOR

İTFAİYE ERLERİ, ANNELERİNE ARAÇ ÇARPAN 4 YAVRU KEDİYİ BİBERONLA BESLİYOR

İTFAİYE ERLERİ, ANNELERİNE ARAÇ ÇARPAN 4 YAVRU KEDİYİ BİBERONLA BESLİYOR

İTFAİYE ERLERİ, ANNELERİNE ARAÇ ÇARPAN 4 YAVRU KEDİYİ BİBERONLA BESLİYOR

İTFAİYE ERLERİ, ANNELERİNE ARAÇ ÇARPAN 4 YAVRU KEDİYİ BİBERONLA BESLİYOR

İTFAİYE ERLERİ, ANNELERİNE ARAÇ ÇARPAN 4 YAVRU KEDİYİ BİBERONLA BESLİYOR

İTFAİYE ERLERİ, ANNELERİNE ARAÇ ÇARPAN 4 YAVRU KEDİYİ BİBERONLA BESLİYOR

İTFAİYE ERLERİ, ANNELERİNE ARAÇ ÇARPAN 4 YAVRU KEDİYİ BİBERONLA BESLİYOR
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Haber: İTFAİYE ERLERİ, ANNELERİNE ARAÇ ÇARPAN 4 YAVRU KEDİYİ BİBERONLA BESLİYOR - Haberler
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